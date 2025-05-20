Fransız basketbolcu Nicolas Batum, profesyonel kariyerini noktalayacağı yıla dair güçlü bir işaret verdi.



BeinSports'a verdiği röportajda konuşan 36 yaşındaki oyuncu, "Gelecek sezonun kariyerimdeki son sezon olma ihtimali çok, çok yüksek," dedi.



Batum'un 2024 yazında imzaladığı iki yıllık sözleşmesinin ikinci yılı için Los Angeles Clippers'a dönmesi bekleniyor. Sözleşmesinde oyuncu opsiyonu da bulunan Batum, 2024-25 sezonunda Clippers formasıyla 78 maça çıktı. Bu süreçte ortalama 17.5 dakika süre alan Batum, 4.0 sayı ve %43.3 üçlük isabetiyle dikkat çekti. Ayrıca maç başına 2.8 ribaund ve 1.1 asistle katkı sağladı.



Playofflarda ise rolü genişleyen Batum, 7 maçta 24.6 dakika ortalamayla sahada kalıp 5.6 sayı, 3.9 ribaund ve 2.0 asist ortalamalarına ulaştı. Clippers'ın Batı Konferansı'nı 50-32'lik dereceyle beşinci sırada bitirmesinde tecrübesi önemli rol oynadı.



2024-25 sezonu Clippers açısından ayrıca anlamlıydı; takım, yeni salonu Intuit Dome'da ilk sezonunu geçirirken Kawhi Leonard'ın diz sakatlığı ve Paul George'un takımdan ayrılışı gibi zorluklara rağmen üst üste üçüncü kez playoff yaptı.



Batum'un olası emekliliği, 10 yılı aşkın süren ve hem NBA'de hem de Fransa Milli Takımı'nda önemli başarılarla dolu bir kariyerin sonunu işaret ediyor. Çok yönlü savunması ve istikrarlı üçlük tehdidiyle tanınan Batum, Avrupa basketbolunun NBA'deki öncülerinden biri olarak hatırlanacak.



