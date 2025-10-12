Neymar transferinde sürpriz senaryo: Eski takım arkadaşlarıyla buluşabilir

Jordi Alba ve Sergio Busquets'in sezon sonunda futbolu bırakacaklarını açıklamalarının ardından Inter Miami'de gözler yeni transfer planlamalarına çevrildi. Kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı azalacak olan ABD ekibinde gündemin ilk sırasında Neymar yer alıyor.Avrupa kariyerini noktaladıktan sonra Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal'e transfer olan Neymar, daha sonra altyapısından yetiştiği Santos'a dönmüştü.Santos ile olan sözleşmesi bu yılın sonunda bitecek olan Brezilyalı yıldızın geleceğiyle ilgili henüz kesin bir karar verilmiş değil.Daily Mail'in haberine göre Inter Miami, Neymar'ın transferi için girişimlere başladı. Oyuncunun kontratının bitimine kısa süre kalması nedeniyle, dilediği kulüple resmi olarak görüşme yapma hakkı bulunuyor.Ayrıca Inter Miami'nin, takımın diğer yıldızları Lionel Messi ve Luis Suarez'in sözleşmelerini uzatmak için de temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.MLS temsilcisinde sezon sonunda Jordi Alba ve Sergio Busquets'le yollar ayrılacak. İki futbolcu da sözleşmeleri sona erdikten sonra aktif futbol yaşamlarını noktalayacaklarını açıklamıştı.Barcelona kariyerlerinin ardından Inter Miami'ye imza atan ikili, bu sezonun sonunda profesyonel kariyerlerini sonlandıracak.Neymar'ın transferinin gerçekleşmesi halinde, Inter Miami'de bir dönem Barcelona'da büyük başarılara imza atan üçlü yeniden buluşabilir.Lionel Messi, Luis Suarez ve Neymar, 2014-2017 yılları arasında Barcelona formasıyla birlikte görev almış; bu dönemde toplam 364 gol ve 167 asistlik etkileyici bir performansa imza atmışlardı.