Nets, Cam Johnson için iki tane 1. tur draft hakkı istiyor

Brooklyn Nets'in, Cam Johnson için iki adet birinci tur draft seçimi veya eşdeğerini aradığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Nets, Cam Johnson için iki tane 1. tur draft hakkı istiyor
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20 Ocak 2025 11:43
Brooklyn Nets'in, Cam Johnson için iki adet birinci tur draft seçimi veya eşdeğerini aradığı bildirildi.

Daha önce Nets'in Johnson için yüksek bir fiyat belirlediği bildirilmişti ve şimdi ise, bu fiyat netleşmeye başlıyor olabilir.

New York Post'tan Brian Lewis, Nets'in Johnson için en azından iki adet birinci tur seçimi veya eşdeğeri olabilecek genç yetenekler aradığını söyledi.

Lewis, Brooklyn'in Johnson için yüksek bir fiyat belirleme sebebini, deneyimli forveti takas etmeye ihtiyaç duymaması olarak yorumladı. Johnson'ın bu sezonun ardından sözleşmesinin bitimine iki tam sezonu daha bulunuyor.

Son haftalarda Johnson ile ilişkilendirilen takımlar arasında Sacramento Kings, Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers ve Oklahoma City Thunder yer almıştı.

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