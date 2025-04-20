Ne G.Birliği'ne yaradı ne Bandırmaspor'a

Gençlerbirliği ile Bandırmaspor sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı; bu sonuç Süper Lig'e yükselmeye çalışan diğer takımlara yaradı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Ne G.Birliği'ne yaradı ne Bandırmaspor'a
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20 Nisan 2025 20:54
Son güncelleme 20 Nisan 2025 21:03
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği ile Teksüt Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Gençlerbirliği, 4. dakikada Daniel Popa ile öne geçti. Bandırmaspor, 32. dakikada Marco Paixao'nun penaltı golüyle skora eşitliği getirdi.

Bu sonuçla birlikte 2. olma fırsatını tepen Gençlerbirliği, puanını 59 yaptı ve 3. sırada kaldı.

Son 5 maçının 4'ünden beraberlikle ayrılan Bandırmaspor ise 57 puanla 5. sırada kaldı.

Gençlerbirliği gelecek hafta Adanaspor'a konuk olacak. Bandırmaspor ise sahasında Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

DETAYLAR BİRAZDAN...

 

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