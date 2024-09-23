Ndombele, Fransa'da gündem oldu

Nice'in bu sezon kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele, Fransız ekibindeki kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yaptı.



27 yaşındaki futbolcu, son oynanan ve 8-0 kazanılan Saint-Etienne maçında gol sevinci yaşarken Ndombele'nin performansı Fransa'da gündem oldu.



FRANSA'DA GÜNDEM OLDU



Fransız basını, Ndombele'nin Nice'teki en iyi sezon başlangıcı yapan oyunculardan biri olduğunu yazdı.



Ndombele'nin hala eski günlerinden uzak olduğu ancak performansıyla doğru yolda olduğu kaydedildi. 27 yaşındaki futbolcunun başarısız geçen Tottenham döneminin ardından keriyerini yeniden rayına oturtabileceği vurgulandı.



Nice forması altında 5 maçta süre bulan Ndombele, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.



Fransız futbolcu, geçen sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçirmişti. Ndombele, sezonun sona ermesinin ardından bonservisinin bulunduğu Tottenham'a geri dönmüş ve İngiliz ekibiyle yollarını ayırmasının ardından Nice'e imza atmıştı.



ÖZEL MERKEZE GİTTİ



Ndombele, Galatasaray döneminde eleştirildiği kiloları nedeniyle yaz aylarında İtalya'da özel bir merkeze gidip çalışmış ve fit bir görünümle Nice'in yolunu tutmuştu.







