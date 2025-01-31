NBA'deki ilk Türk All-Star Mehmet Okur'dan, Alperen Şengün'e tebrik

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star organizasyonunda boy gösteren ilk Türk basketbolcu olan Mehmet Okur, 2025 All-Star'a seçilen milli oyuncu Alperen Şengün'ü kutladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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NBA'deki ilk Türk All-Star Mehmet Okur'dan, Alperen Şengün'e tebrik
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31 Ocak 2025 11:45
ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star organizasyonunda boy gösteren ilk Türk basketbolcu olan Mehmet Okur, 2025 All-Star'a seçilen milli oyuncu Alperen Şengün'ü kutladı.

Mehmet Okur, sosyal medyasından Alperen ile olan fotoğrafını paylaşarak, "Seninle gurur duyuyorum. Hak ettin." ifadelerini kullandı.

Eski milli basketbolcu Mehmet Okur, Utah Jazz forması giyerken 2007 yılında All-Star organizasyonuna seçilmişti. Alperen Şengün de bu organizasyonda yer almaya hak kazanan ikinci Türk basketbolcu ünvanını aldı.

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