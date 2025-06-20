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NBA, bu yaz genişleme sürecine "daha eğilimli"

ESPN'den Marc J. Spears'ın aktardığına göre, üst düzey bir NBA yetkilisi ligde genişlemenin "yakın zamanda gerçekleşebileceğini" belirtti.

calendar 20 Haziran 2025 12:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
NBA, bu yaz genişleme sürecine 'daha eğilimli'
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NBA'de yeni takımların lige katılması gündemde. ESPN'den Marc J. Spears'ın aktardığına göre, üst düzey bir NBA yetkilisi ligde genişlemenin "yakın zamanda gerçekleşebileceğini" belirtti.

NBA Today programında konuşan Spears, "Bugün NBA'den üst düzey bir isimle konuştum ve bana genişlemenin bu yaz gerçekleşmeye eğilimli olduğunu söyledi. Ancak kesin değil," dedi.

Spears, bu kararın büyük ölçüde bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında sunulacak finansal projeksiyonlara bağlı olduğunu aktardı. NBA'in Afrika ve Çin'den artan gelir elde etmesi dikkat çekerken, mevcut takım sahiplerinin kar paylarının azalması da değerlendirmeye alınacak.


"Şu anda sahip olduğunuz pastayı 30 dilime değil 32 dilime bölmek istiyor musunuz?" diyen Spears, franchise değerlerinin yükselişine dikkat çekti. Mart ayında Boston Celtics'in 6.1 milyar dolara satılması, bir yıl önce Phoenix Suns'ın 4 milyar dolarlık satışı ve Lakers'ın 10 milyar dolarlık güncel değerlemesi bu trendin önemli örnekleri arasında yer alıyor.

Potansiyel yeni takımlar için öngörülen giriş bedelinin 6 milyar dolara ulaşabileceği, mevcut takım sahiplerinin ise oyuncularla paylaşımı olmayan 400 milyon dolarlık bir seferlik ödeme alabileceği belirtiliyor.

NBA Başkanı Adam Silver, genişlemenin radarlarında olduğunu ancak resmi bir adım atılmadığını doğruladı. "İlgi eksikliği yok," diyen Silver, bu konuda oldukça temkinli.

Bu arada NBA ve FIBA, Avrupa'da profesyonel bir erkekler basketbol ligi kurmak için resmi iş birliği başlattı. Bu adım, NBA'in küresel büyüme stratejisinin önemli bir parçası olarak görülüyor.

Spears, "NBA Africa'dan ciddi gelir elde ediyorlar… Çin'de de büyük para kazanılıyor," diyerek, uluslararası projelerin ligin gelir modelindeki önemine vurgu yaptı.


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