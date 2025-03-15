Nazillispor'un düşmemek için son umudu

2. Lig Kırmızı Grup'ta son 7 maçta 6 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip düşme hattında yer alan Nazillispor pazar günü önemli rakiplerinden Diyarberkirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Seyrantepe 2 No'lu Çim Saha'da Emre Kaan Çalışkan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 14.00'te başlayacak.
Son galibiyetini 18 Ocak 2025 tarihinde 4-2'lik skorla Giresunspor'a karşı alan siyah-beyazlılar 13 puanla 17'nci sırada yer alırken, Diyarbakır temsilcisi ise 18 puanla 15'inci basamakta bulunuyor.
Seyrantepe 2 No'lu Çim Saha'da Emre Kaan Çalışkan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 14.00'te başlayacak.
Son galibiyetini 18 Ocak 2025 tarihinde 4-2'lik skorla Giresunspor'a karşı alan siyah-beyazlılar 13 puanla 17'nci sırada yer alırken, Diyarbakır temsilcisi ise 18 puanla 15'inci basamakta bulunuyor.