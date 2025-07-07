Nazillispor'da yeni sezon için hazırlık başladı

Nazillispor'da yeni başkan Ümit Ambar ve yönetimi, tesis ziyaretleriyle birlikte kadro ve yapılandırma çalışmalarına resmen start verdi. Hedef: sürdürülebilir başarı.

calendar 07 Temmuz 2025 16:23
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Nazillispor'da yeni sezon için hazırlık başladı
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Gelecek sezon 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Nazillispor'da kulübü devralan Başkan Ümit Ambar ile Asbaşkan Emre Türkmen, Haluk Alıcık Tesisleri'ni ziyaret ederek kadro planlaması ve yapılanma çalışmalarına resmen başladı. Yeniden yapılanma sürecine giren siyah-beyazlı ekipte, kulüp yönetimi yeni sezon öncesi kadro planlaması ve organizasyonel yapılandırma çalışmalarına hız verdi. Yeni Başkan Ümit Ambar ve Asbaşkan Türkmen'in tesiste yaptığı incelemelerde, teknik ekip ve altyapı sorumlularıyla görüşmeler gerçekleştirildi.

Hem sportif başarıyı yakalayacak hem de kulübün uzun vadeli hedeflerine hizmet edecek sürdürülebilir bir yapı kurma hedefiyle yola çıktıklarını aktaran Başkan Ümit Ambar, "Nazillispor, bu şehrin en önemli değerlerinden biri. Bizler de bu değeri daha ileriye taşımak için üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız. Her alanda profesyonel bir yapıyla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Asbaşkan Türkmen ise, "Yeni sezona planlı bir şekilde girmek istiyoruz. Hem saha içinde hem saha dışında disiplinli ve vizyoner bir anlayışla hareket edeceğiz. Taraftarımızın gurur duyacağı bir takım için çalışıyoruz" diye konuştu.



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