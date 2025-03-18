Nazillispor'da Başkan Kaya'dan yalnızlık isyanı

Diyarbekirspor'a 2-0 kaybederek umut tüketmeyi sürdüren düşme hattındaki Nazillispor'da Başkan Şahin Kaya açıklamalar yaptı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Nazillispor'da Başkan Kaya'dan yalnızlık isyanı
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18 Mart 2025 15:05
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Diyarbekirspor'a 2-0 kaybederek umut tüketmeyi sürdüren düşme hattındaki Nazillispor'da Başkan Şahin Kaya açıklamalarda bulundu.

Nazilli ilçesinde takımın yalnız bırakıldığını belirten Kaya, "Biz Nazilli ilçesini, Aydın'ı 2'nci Lig'de temsil eden bir kulübüz. Hiçbir kimse, kurum ya da kuruluş Nazillispor'a destek çıkmadı. Ligden düşsek de bizim vicdanımız rahat. Taraftarlarımız sosyal medyada bize tepki gösteriyorlar. Ama biz bu tepkileri hak etmiyoruz" dedi.

Kendilerinden önce göreve gelen yöneticilerin kulübü icraya verdiğini belirten Şahin Kaya, "Ben tek başıma mücadele ediyorum. Kulübümüzün borçlarını ve masraflarını ödemeye çalışıyorum. Mali zorluklarla mücadele ediyoruz. Bize hiç kimse destek çıkmadı. 3'üncü Lig'e düşsek ne zaman yukarı çıkacağız. Bunun için çok iyi düşünülmelidir. Bu takım ligden düşmemelidir. Hem cebimizden hem sağlığımızdan harcadık. Ancak hiç kimse Nazilli ilçesini temsil eden bu takımı istemedi. 'Biz yaparız' diyen de olmadı. Destek istedik ama kimse yüzümüze bakmadı. Lig bitimine kadar da aslanlar gibi mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

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