Nazilli Belediyespor'un rakibi Amed Sportif

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 4 maçta 2 puan toplayıp düşme hattına giren Eşin Group Nazilli Belediyespor 18 Eylül Pazar günü evinde Amed Sprtif Faaliyetler takımı ile karşı karşıya gelecek.
Nazilli İlçe Stadı'nda Mustafa Hakan Belder'in yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Nazilli Belediyespor'da kırmızı kart cezalıları kaleci Zekeriya ve stoper Nuh Aşkın müsabakada forma giyemeyecek.
Nazilli İlçe Stadı'nda Mustafa Hakan Belder'in yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Nazilli Belediyespor'da kırmızı kart cezalıları kaleci Zekeriya ve stoper Nuh Aşkın müsabakada forma giyemeyecek.
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