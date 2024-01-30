Nazilli Belediyespor, Bursaspor'a konuk olacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Nazilli Belediyespor, çarşamba günü Bursaspor'a konuk olacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Nazilli Belediyespor, Bursaspor'a konuk olacak
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30 Ocak 2024 15:48
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Ankara Demirspor'u 1-0 yenerek kötü gidişatına son veren Nazilli Belediyespor çarşamba günü son sırada yer alan Bursaspor'a konuk olacak.

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Ramazan Doğanay düdük çalacak.

Bursaspor cezası nedeniyle karşılaşmayı seyircisinden yoksun oynayacak.

Takımının başında çıktığı ilk maçta Ankara Demirspor galibiyetiyle sevinen Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, Bursaspor'u yenip seri başlatmak istediklerini söyledi. 

 
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