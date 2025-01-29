Napoli, Victor Nelsson'u düşünüyor!

Rafa Marin'i kiralık olarak göndermeye hazırlanan Napoli, stoper rotasyonunu güçlendirme adına Nelsson ile birlikte 2 futbolcuyu daha transfer listesine yazdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Napoli, Victor Nelsson'u düşünüyor!
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29 Ocak 2025 10:55
Galatasaray'da forma şansı bulamayan ve ayrılığına izin verilen Victor Nelsson'a sürpriz bir talip çıktı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalyan devi Napoli, Victor Nelsson'u transfer gündemine aldı. İtalyanların, Rafa Marin'i gelişmesi için Villerreal'e kiralık göndermeye hazırlandığı ve üç stoper adayının içinde Nelsson'un bulunduğu aktarıldı.

Antonio Conte'nin 'oynamaya hazır' bir stoper istediği ve kesin kararın önümüzdeki günlerde verileceği belirtildi.

GALATASARAY, 7 MİLYON EURO ÖDEDİ

Galatasaray, Nelsson için Kopenhag'a 7 milyon euro bonservis ödemesi yapmıştı.

26 yaşındaki savunmacı sarı-kırmızılı formayla bu sezon 17 resmi maça çıktı. 

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