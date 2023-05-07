Napoli'den Mertens'e: 'Sıra sende!'

Galatasaray'ın Belçikalı yıldız futbolcusu Dries Mertens, İtalya'da 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Napoli'nin yıldızları ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.Mertens'in eski takım arkadaşlarının kullandığı ifadeler dikkat çekiciydi. İtalyan ekibinin yıldızları Zielenski, Politano, Lozano ve Di Lorenzo Mertens ile yaptıkları görüşmede,dediler.Belçikalı yıldız oyuncunun bu sözlere karşılık,cevabını verdi.Dries Mertens, 9 yıl formasını giydiği Napoli'den sezon başında Galatasaray'a transfer olmuştu. 36 yaşındaki yıldız, Napoli tarihinin en çok gol atan futbolcusu (148).