Mustafa Muhammed, Afrika Kupası'nda sıfır çekti!

Galatasaray'ın santrfor oyuncusu Mustafa Muhammed, ülkesi Mısır ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etti.



Takımıyla finale kadar çıkan ancak finalde Senegal'e penaltılarda 4-2 yenilerek kupayı kaptıran Mısır'da Muhammed'in turnuva istatistikleri dikkat çekti.



Milli formayla turnuvada 7 maça çıkan Mustafa Muhammed, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.





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