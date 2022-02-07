Mustafa Muhammed, Afrika Kupası'nda sıfır çekti!

Galatasaray'ın santrforu Mustafa Muhammed'in Mısır Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'ndaki performansı çok konuşuldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Mustafa Muhammed, Afrika Kupası'nda sıfır çekti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Şubat 2022 01:12
Galatasaray'ın santrfor oyuncusu Mustafa Muhammed, ülkesi Mısır ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etti.

Takımıyla finale kadar çıkan ancak finalde Senegal'e penaltılarda 4-2 yenilerek kupayı kaptıran Mısır'da Muhammed'in turnuva istatistikleri dikkat çekti.

Milli formayla turnuvada 7 maça çıkan Mustafa Muhammed, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.