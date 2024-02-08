Mustafa Eröğüt: 'Bizim büyük hedeflerimiz var'

TFF Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, UEFA Uluslar Ligi kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu.



TRT Spor'a konuşan Eröğüt, "Montella hocamızla sözleşme görüşmeleri yaparken, 3 tane hedefimiz olduğunu söylemiştik. Bir tanesi Avrupa Şampiyonası'na gitmek ve başarılı olmak, bir tanesi Uluslar Ligi'nde tur atlamak ve Dünya Kupası'na katılmak. Uluslar Ligi önemli hedeflerimizden biri. Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Büyük hedeflerimiz var. İnşallah ülkemizi gururlandıracağız. Ondan sonra da Uluslar Ligi başlıyor. Formatı değişti biliyorsunuz. Bizim amacımız bu grubu lider tamamlamak ve hak ettiğimiz bir üst gruba çıkmak. Ondan sonra da Dünya Kupası heyecanı başlayacak." dedi.



Kurayı değerlendiren Eröğüt, "Biz şu ana yükselişte olan bir ülkeyiz. Genç ve potansiyelli bir takımız. Bu takımların en iyi dönemlerinde olmadığını biliyoruz. Bir her maçı, son dönemdeki ciddiyet ve arzuyla oynarsak grup liderliğinde bir sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum" sözlerini sarf etti.



Son olarak FIFA Başkanı Infantino ile yaptıkları görüşmeyi değerlendiren Eröğüt, "Infantino, FIFA'nın ofisinde bizi ağırladı. Çok iyi geçti toplantı. Konularımızdan biri, bizim 1 milyon çocuğa dokunmak istediğimiz, futbolu okullara sokmak istediğimiz programdı. Bununla ilgili istişarelerde bulunduk. FIFA'yla birlikte hangi organizasyonları Türkiye'ye getirebiliriz bunları istişare ettik." dedi.