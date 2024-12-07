Mustafa Dalcı: 'İyi organize olan bizdik'

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'ye 3-1 yenilen Adana Demirspor'un teknik direktörü Mustafa Dalcı,dedi.Dalcı, müsabakanın ardından yaptığı değerlendirmede, Göztepe'nin zayıf yönlerini bildiklerini ve ona göre çalıştıklarını kaydetti.Müsabakanın 35. dakikasına kadar istedikleri gibi oynadıklarını kaydeden Dalcı,dedi.Dalcı, 2-0 geride başladıkları ikinci yarıda daha pozitif işler yapmak adına takımı biraz daha öne taşıdıklarını belirterek, şöyle konuştu: