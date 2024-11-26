Musrati, 39'luk Atiba'yı mumla arattı!

Beşiktaş'ın 10 milyon Euro + bonuslar karşılığında transfer ettiği Al Musrati, sergilediği performansla eleştiri oklarını üzerine çekiyor. Libyalı futbolcu, Atiba'nın 39 yaşındaki performansına bile yaklaşamadı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Musrati, 39'luk Atiba'yı mumla arattı!
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26 Kasım 2024 11:15
Beşiktaş'ın Braga'dan 10 milyon Euro + bonuslar karşılığında transfer ettiği Al Musrati, bekleneni veremiyor.

Libyalı orta saha, Göztepe mücadelesine ilk 11'de başladı. Libyalı oyuncu, sahada kaldığı süre içerisinde pek etkili bir performans sergileyemedi ve 59. dakikada yerini Cher Ndour'a bırakmak zorunda kaldı.

Al-Musrati'nin fiziksel olarak kötü bir görüntü vermesi, taraftarların tepkisini çekti.

MUSRATİ KATKIDAN UZAK

Siyah-Beyazlıların yüksek bonservis bedeli ödediği Al Musrati, Atiba'nın 39 yaşındaki performansına bile yaklaşamadı.

27 maça çıkan Libyalı orta saha, asist yapamadı ve 2 gol atabildi. Atiba, 39 yaşında çıktığı 33 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti. 2020-2021 sezonundaki şampiyonlukta ise Atiba, 4 gol-8 asistle oynamıştı.

Al-Musrati, bu sezon çıktığı 14 resmi maçta 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Musrati'nin transferi ile yeri doldurulmak istenen Atiba, Beşiktaş kariyerinde 334 müsabakada görev alırken 27 gol ve 37 asistlik performans sergiledi. 

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