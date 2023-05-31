Muslera, Şenol Güneş'i yakaladı

Fernando Muslera kazanılan şampiyonluğun ardından bir rekora daha ortak oldu. Uruguaylı kaleci Şenol Güneş'in en çok şampiyonluk kazanan rekoruna ortak oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Muslera, Şenol Güneş'i yakaladı
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31 Mayıs 2023 01:21
Galatasaray forması altında 6. şampiyonluğuna ulaşan Fernando Muslera, önemli bir başarıya imza attı. Uruguaylı eldiven, Süper Lig'de en çok şampiyon olan kaleci unvanını elinde bulunduran Şenol Güneş ile şampiyonluk sayılarını eşitledi.

Fernando Muslera; 2011-12, 2012-13, 2014-15, 2017-18, 2018-19 sezonlarının ardından 2022-23 ile 6. şampiyonluğuna ulaştı. Şenol Güneş de Trabzonspor formasıyla daha önce 6 şampiyonluk yaşayarak Süper Lig'in en çok şampiyon olan kalecisi unvanını elinde bulunduruyordu.

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