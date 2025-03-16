Murat Şahin: "Yarışın içine girebileceğimizi gösterdik"

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Murat Şahin: 'Yarışın içine girebileceğimizi gösterdik'
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16 Mart 2025 19:44
Son güncelleme 16 Mart 2025 20:35

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Net Global Sivasspor'u 3-2 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, kalan haftalarda daha iyisini yapmaya çalışacaklarını ve buna hem oyuncu grubunun hem de kendilerinin inandığını söyledi.

Şahin, Mersin Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmadan galibiyetle ayrılan oyuncularını tebrik etti. 

Maça istedikleri gibi başlayamadıklarını dile getiren Şahin, Sivasspor maçını final olarak gördüklerini kaydetti. Bu maçın devam etmeleri açısından "olmazsa olmaz" maçlardan olduğuna dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:

"Özellikle son 4 haftada 3 galibiyet alarak bu yarışın içine girebileceğimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu hesapları yapabilmemiz için daha fazlasını başarmamız ve yapmamız gerekiyor. Oyuncu grubumla konuşurken de bu konuda onları ikna etmeye çalışıyoruz ki ikna olduklarını düşünüyorum. Ellerinden geldiğince saha içerisinde mücadelelerini çok iyi gösteriyorlar. Bundan sonrası için daha iyisini yapmaya çalışacağız. Oyuncu grubum ve bizler buna inanıyoruz."



 
 

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