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Muğlaspor taraftarlarından meşaleli destek!

Muğlaspor taraftarları takıma moral ve destek vermek amacıyla tesislere gitti.

calendar 25 Temmuz 2025 14:53
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Muğlaspor taraftarlarından meşaleli destek!
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TFF 2'nci Lig'e yükselen Muğlaspor'un taraftarları takıma moral ve destek vermek için kulüp tesislerine giderek futbolcularla bir araya geldi.

Yeşil-beyazlı taraftarlar yaktıkları meşaleler ve yaptıkları tezahüratlarla oyuncuları motive etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Muğlaspor 1967 Taraftarlar Derneği Üyeleri ve Suskunlar Taraftar Grubu yeni sezon kamp çalışmalarını sürdüren takımımızı, tesislerimizde ziyaret etti. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren teknik direktörümüz Besim Durmuş ve futbolcularımız, taraftarlarımızın desteğinin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek teşekkür etti" denildi.
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