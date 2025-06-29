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3-1
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29 Haziran
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29 Haziran
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0-0ERT
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Muğlaspor'da yeni stat yükseliyor

Geçen yıl depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Muğla Atatürk Stadı'nın çalışmaları devam ediyor.

calendar 29 Haziran 2025 15:02
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Muğlaspor'da yeni stat yükseliyor
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TFF 2. Lig'e yükselen Muğlaspor, yeni sezonda stadına da kavuşacak. Geçen yıl depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Muğla Atatürk Stadı'nın tribünlerinin yeniden inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yeşil-beyazlılarda Başkan Menaf Kıyanç ve yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri, yapımı devam eden Muğla Atatürk Stadyumu'nda incelemelerde bulundu. Yeni sezona hazırlık sürecinde stadyum çalışmalarını yerinde takip eden Başkan Kıyanç ve yönetim kurulu, yüklenici firma yetkililerinden sürece dair detaylı bilgi aldı.

Yönetim, yapım aşamasındaki eksiklikler ve teknik ilerlemeler hakkında değerlendirmelerde bulunarak, projenin bir an önce tamamlanarak futbolseverlerin hizmetine sunulması temennisinde bulundu. Modern mimarisi ve altyapısıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri olmaya aday olan yeni Atatürk Stadyumu'nun, Muğlaspor'un hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir yapı taşı olacağı vurgulandı.


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