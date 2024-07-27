Muğlaspor'da Canberk Aydemir tamam

Yeni sezonda TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek Muğlaspor, geçen sezon Nazilli Belediyespor forması giyen 21 yaşındaki kaleci Canberk Aydemir'i transfer etti. Genç eldivenle resmi sözleşme imzalandı.
Futbola Nazilli Belediyespor altyapısında başlayan Canberk, Altınordu ve Fenerbahçe altyapılarında top koşturduktan sonra Nazilli Belediyespor ile profesyonelliğe adım attı. Canberk, siyah-beyazlı ekiple 2'nci Lig'de 6 maçta forma giydi. Yeni transfer Canberk Aydemir için Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka'nın katılımıyla imza töreni düzenlendi.
Futbola Nazilli Belediyespor altyapısında başlayan Canberk, Altınordu ve Fenerbahçe altyapılarında top koşturduktan sonra Nazilli Belediyespor ile profesyonelliğe adım attı. Canberk, siyah-beyazlı ekiple 2'nci Lig'de 6 maçta forma giydi. Yeni transfer Canberk Aydemir için Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka'nın katılımıyla imza töreni düzenlendi.
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