Muçi'de hedef gollere devam etmek

Beşiktaş'ın formda yıldızı Ernest Muçi, Ankaragücü karşılaşmasında da gollerine devam edip final yolunda takımına avantajı getirmek istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Muçi'de hedef gollere devam etmek
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23 Nisan 2024 11:02
Beşiktaş'ın yıldız 10 numarası Ernest Muci, Süper Lig'de Ankaragücü karşısında başarılı performansını klas bir golle taçlandırmıştı.

Takım çalışmalarında da şova devam eden Arnavut yıldız, bu akşam Başkent ekibiyle deplasmanda oynanacak karşılaşmada da takımının en önemli kozlarından biri olacak.

Mücadeleye ilk 11'de ve 10 numara hattında başlayacak olan Muci, gollerine devam edip kupada final yolunda takımına avantajı getiren isim olmaya çalışacak. 

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