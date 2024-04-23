Muçi'de hedef gollere devam etmek

Beşiktaş'ın yıldız 10 numarası Ernest Muci, Süper Lig'de Ankaragücü karşısında başarılı performansını klas bir golle taçlandırmıştı.
Takım çalışmalarında da şova devam eden Arnavut yıldız, bu akşam Başkent ekibiyle deplasmanda oynanacak karşılaşmada da takımının en önemli kozlarından biri olacak.
Mücadeleye ilk 11'de ve 10 numara hattında başlayacak olan Muci, gollerine devam edip kupada final yolunda takımına avantajı getiren isim olmaya çalışacak.
Takım çalışmalarında da şova devam eden Arnavut yıldız, bu akşam Başkent ekibiyle deplasmanda oynanacak karşılaşmada da takımının en önemli kozlarından biri olacak.
Mücadeleye ilk 11'de ve 10 numara hattında başlayacak olan Muci, gollerine devam edip kupada final yolunda takımına avantajı getiren isim olmaya çalışacak.