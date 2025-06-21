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Moussa Sow'dan vatandaşına Fenerbahçe tavsiyesi!

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Mamadou Lamine Camara için eski Fenerbahçeli futbolcu Moussa Sow'dan vatandaşına tavsiye geldi.

calendar 21 Haziran 2025 13:11 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2025 13:12
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Moussa Sow'dan vatandaşına Fenerbahçe tavsiyesi!
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Fenerbahçe Fas ligi takımlarından RS Berkane forması giyen Mamadou Lamine Camara ile ilgileniyor. 22 yaşındaki Senegalli orta saha Fenerbahçe'nin yanı sıra Atletico Madrid, Crystal Palace ve Bologna'nın da gündeminde.

RS Berkane'nin Camara için 4.5-5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli beklentisi bulunuyor. Sarı-lacivertli yönetim, Faslılar ile görüşmelerini sürdürüyor.

"FENERBAHÇE EN DOĞRU TERCİH OLUR"

Senegal Milli Takımı forması giyen 22 yaşındaki orta saha için Fenerbahçe'nin eski golcüsü Moussa Sow da olumlu referans verdi. Sow, vatandaşı Camara ile de görüşerek, "Senin için en doğru tercih Fenerbahçe. Pişman olmazsın Fener'e gitmelisin." tavsiyesinde bulundu.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 37 maçta forma giyen Camara, 2 gol, 2 asist kaydetti. 

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