MOURINHO'YU SEVMEDİĞİ İÇİN KABUL ETMEDİ

KOVACIC'İN 2017/18 SEZONU RAKAMLARI

Manchester United'ın Mateo Kovacic için yaptığı teklifi hem Hırvat oyuncunun hem de kulübü Real Madrid'in kabul etmediği öne sürüldü.Madrid merkezli spor gazetesi Marca'da yer alan haberde; Manchester United'ın Kovacic için Real Madrid'e 60 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi. Real Madrid'in bu teklife cevap vermeden önce Mateo Kovacic ile bir görüşme yaptığı ve transfer teklifini haber verdiği notu düşüldü. Fakat, Hırvat oyuncunun 'Gitmem' sözü sonrası teklifin reddedildiği bilgisi verildi.Mateo Kovacic'in ise Jose Mourinho'dan hoşlanmadığı ve oynattığı futbolu beğenmediği için bu teklifi kabul etmediği yazıldı.Real Madrid'in yeni teknik direktörü Julen Lopetegui'nin de Mateo Kovacic'e yeni sezonda daha büyük görevler vereceği ve oyuncunun en azından 1 sezon daha Real Madrid'le kalmasının neredeyse kesin olduğu notu düşüldü.Inter'den Real Madrid'e 31 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olan 24 yaşındaki merkez orta saha Kovacic, geçen sezon beyaz formayla 21 lig, 7 Şampiyonlar Ligi, 5 Kral Kupası, 2 Süper Kupa ve 1 Dünya Kulüpler Kupası maçında görev almış, toplam 1823 dakikada 3 asist yapmıştı.