  •  
    Orman, "istemiyoruz" dedi ve sürpriz açıkladı
  •  
    Beşiktaş'ta iki FLAŞ imza için geri sayım başladı!..
  •  
    İşte Avrupa'da yapılan son dakika transferleri
  •  
    Galatasaray'dan yeni transfere veto: "Asla"
  •  
    UEFA resmen açıkladı; "Bu sezon mutlaka..."

Mourinho'yu sevmediği için MANU'yu reddetti!

Manchester United'ında Mateo Kovacic için Real Madrid'e 60 milyon Euro önerdiği ancak Hırvat oyuncunun Jose Mourinho'ya olan antipatisi nedeniyle bu teklifi kabul etmediği yazıldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Mourinho'yu sevmediği için MANU'yu reddetti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ağustos 2018 18:11
Manchester United'ın Mateo Kovacic için yaptığı teklifi hem Hırvat oyuncunun hem de kulübü Real Madrid'in kabul etmediği öne sürüldü.

Madrid merkezli spor gazetesi Marca'da yer alan haberde; Manchester United'ın Kovacic için Real Madrid'e 60 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi. Real Madrid'in bu teklife cevap vermeden önce Mateo Kovacic ile bir görüşme yaptığı ve transfer teklifini haber verdiği notu düşüldü. Fakat, Hırvat oyuncunun 'Gitmem' sözü sonrası teklifin reddedildiği bilgisi verildi.

MOURINHO'YU SEVMEDİĞİ İÇİN KABUL ETMEDİ

Mateo Kovacic'in ise Jose Mourinho'dan hoşlanmadığı ve oynattığı futbolu beğenmediği için bu teklifi kabul etmediği yazıldı.

Real Madrid'in yeni teknik direktörü Julen Lopetegui'nin de Mateo Kovacic'e yeni sezonda daha büyük görevler vereceği ve oyuncunun en azından 1 sezon daha Real Madrid'le kalmasının neredeyse kesin olduğu notu düşüldü.

KOVACIC'İN 2017/18 SEZONU RAKAMLARI

Inter'den Real Madrid'e 31 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olan 24 yaşındaki merkez orta saha Kovacic, geçen sezon beyaz formayla 21 lig, 7 Şampiyonlar Ligi, 5 Kral Kupası, 2 Süper Kupa ve 1 Dünya Kulüpler Kupası maçında görev almış, toplam 1823 dakikada 3 asist yapmıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için