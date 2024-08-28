Mourinho istedi, Fenerbahçe Hermoso için harekete geçti

Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a gitmesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'nin Mourinho'nun da isteğiyle Galatasaray'ın da ilgilendiği Mario Hermoso için devreye girdiği iddia edildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Mourinho istedi, Fenerbahçe Hermoso için harekete geçti
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28 Ağustos 2024 11:32
Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılmasının ardından transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

MOURİNHO İSTEDİ

Orta sahaya kaliteli bir isim arayan Kanarya, teknik direktör Jose Mourinho'nun sol ayaklı stoper isteği nedeniyle bu bölge için temaslara başladı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sarı-lacivertli ekibin sportif direktörü Mario Branco, Galatasaray'ın da görüşme halinde olduğu Mario Hermoso'yu gündemine aldı.

TALEPLERİ BELLİ OLDU

Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki futbolcu, senelik 5 milyon Euro'nun yanında imza parası da istiyor.

KARİYERİNDE İSPANYA DIŞINA ÇIKMADI

Futbol kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan ve sonrasında ülke dışına çıkmayan 29 yaşındaki oyuncu, 2019- 2024 yılları arasında formasını giydiği Atletico Madrid'den ayrıldığı için bonservisi elinde.

Bu durumu fırsat olarak gören sarı-lacivertliler, senelik 5 milyon Euro isteyen ve imza parası talep eden İspanyol stoperle anlaşmak için ezeli rakibi Galatasaray'la yarışacak. Sarı-kırmızılıların da istediği oyuncunun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro. 

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