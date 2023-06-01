Mourinho: "Haksız sonuç olduğunu düşünüyoruz"

Jose Mourinho, Sevilla'ya kaybettikleri UEFA Avrupa Ligi finali sonrası konuştu.

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Mourinho: 'Haksız sonuç olduğunu düşünüyoruz'
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01 Haziran 2023 02:15
Jose Mourinho, Sevilla'ya kaybettikleri UEFA Avrupa Ligi finalinin ardından açıklamalarda bulundu.

Mourinho sözlerine, "Yorgunluktan öldük" sözleriyle başlayarak, "Fiziksel ve zihinsel yorgunluktan artık öldük. Maçla ilgili çok bölümde haksız bir sonuç aldığımızı düşünüyoruz. Her zaman söylerim, futbol maçlarını kaybedebilirsin ama onurunu asla! Bu kez kaybettim ama çocuklar herşeyini verdi." sözlerini kullandı.

Maçın hakemine de isyan eden deneyimli hoca, "Hakem İspanyol gibiydi. Sürekli sarı sarı sarı gösterdi. Lamela'nın ikinci sarı kartı görmesi gerekirken penaltılarda atışı kullananlardan biriydi. Oyundan atılsaydı kullanamayacaktı." diye konuştu.

ROMA'DA KALACAK MI?

Mourinho kulüpteki geleceğine ilişkin ise "Pazartesi günü tatile gidiyorum. Ondan önce kulüple görüşecek vaktimiz olursa konuşuruz yoksa tatilden sonra görüşeceğiz. Takımım için savaşmalıyım, bu nedenle kesinlikle kalacağımı söylemiyorum. Ben ciddi bir adamım. Diğer kulüplerle temas kurarsam bunu ilk önce yönetimin öğreneceğini onlara söylemiştim. Ben her zaman dürüst oldum. Sözleşmem 1 yıl devam ediyor, gerçek bu. Sadece Portekiz Milli Takımı için görüşmelerim olmuştu, ondan sonra da hiçbir takımla şuana kadar görüşmedim" açıklamasını yaptı.

Kendisinin takımda kalmak isteyip istemediğine ilişkin soruya ise Mourinho kendi tarzıyla cevap vererek, "Kalmak istiyorum ama ben ve oyuncularım daha fazlasını hak ediyoruz. Ben de daha fazlası için savaş vermek istiyorum. Hem bir hoca, hem de takımın iletişimini yapıyor olmaktan bıktım. Ben, daha fazlasının verildiği bir senaryo olursa kalmak istiyorum" sözlerini kullandı.

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