Mourinho eski gözdesini istiyor: Savic!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha transferi için rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi. Sarı-lacivertliler, Al Hilal forması giyen yıldız futbolcu Sergej Milinkovic-Savic için kiralama formülü üzerinde çalışıyor.
MOURINHO İSTEMİŞTİ
Teknik Direktör Jose Mourinho, 30 yaşındaki Sırp orta sahayı özellikle kadrosunda görmek istiyor. Tecrübeli teknik adam, Tottenham'ı çalıştırdığı dönemde de Milinkovic-Savic'i transfer listesine almış, ancak İtalyan ekibi Lazio oyuncuyu bırakmamıştı.
40 MİLYON EURO
Savic, geçtiğimiz sezon başında 40 milyon Euro bonservis bedeliyle Al Hilal'e transfer olmuştu.
Lazio döneminde adı birçok dev kulüple anılan yıldız futbolcu için o dönemlerde 100 milyon Euro gibi astronomik rakamlar gündeme gelmiş, ancak dönemin kulüp başkanı Claudio Lotito bu transfere uzun süre onay vermemişti.
EN-NESYRİ KOZU
Fenerbahçe yönetimi, Al Hilal'in Youssef En-Nesyri ile ilgilenmesini fırsat olarak değerlendiriyor. Sarı-lacivertliler, bu ilgiyi kullanarak Savic transferinde kolaylık sağlanabileceği görüşünde.
Yönetim, transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak için temaslarını hızlandırmış durumda.
MOURINHO İSTEMİŞTİ
Teknik Direktör Jose Mourinho, 30 yaşındaki Sırp orta sahayı özellikle kadrosunda görmek istiyor. Tecrübeli teknik adam, Tottenham'ı çalıştırdığı dönemde de Milinkovic-Savic'i transfer listesine almış, ancak İtalyan ekibi Lazio oyuncuyu bırakmamıştı.
40 MİLYON EURO
Savic, geçtiğimiz sezon başında 40 milyon Euro bonservis bedeliyle Al Hilal'e transfer olmuştu.
Lazio döneminde adı birçok dev kulüple anılan yıldız futbolcu için o dönemlerde 100 milyon Euro gibi astronomik rakamlar gündeme gelmiş, ancak dönemin kulüp başkanı Claudio Lotito bu transfere uzun süre onay vermemişti.
EN-NESYRİ KOZU
Fenerbahçe yönetimi, Al Hilal'in Youssef En-Nesyri ile ilgilenmesini fırsat olarak değerlendiriyor. Sarı-lacivertliler, bu ilgiyi kullanarak Savic transferinde kolaylık sağlanabileceği görüşünde.
Yönetim, transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak için temaslarını hızlandırmış durumda.
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