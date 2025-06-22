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Mourinho eski gözdesini istiyor: Savic!

Fenerbahçe, orta sahaya yıldız takviyesi için düğmeye bastı. Teknik Direktör Mourinho'nun eski gözdesi Sergej Milinkovic-Savic, kiralık olarak kadroya katılmak isteniyor. Sarı-lacivertliler, Al Hilal ile pazarlık masasında.

calendar 22 Haziran 2025 10:49 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2025 10:53
Fotoğraf: Imago
Mourinho eski gözdesini istiyor: Savic!
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha transferi için rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi. Sarı-lacivertliler, Al Hilal forması giyen yıldız futbolcu Sergej Milinkovic-Savic için kiralama formülü üzerinde çalışıyor.

MOURINHO İSTEMİŞTİ

Teknik Direktör Jose Mourinho, 30 yaşındaki Sırp orta sahayı özellikle kadrosunda görmek istiyor. Tecrübeli teknik adam, Tottenham'ı çalıştırdığı dönemde de Milinkovic-Savic'i transfer listesine almış, ancak İtalyan ekibi Lazio oyuncuyu bırakmamıştı.


40 MİLYON EURO

Savic, geçtiğimiz sezon başında 40 milyon Euro bonservis bedeliyle Al Hilal'e transfer olmuştu.

Lazio döneminde adı birçok dev kulüple anılan yıldız futbolcu için o dönemlerde 100 milyon Euro gibi astronomik rakamlar gündeme gelmiş, ancak dönemin kulüp başkanı Claudio Lotito bu transfere uzun süre onay vermemişti.

EN-NESYRİ KOZU

Fenerbahçe yönetimi, Al Hilal'in Youssef En-Nesyri ile ilgilenmesini fırsat olarak değerlendiriyor. Sarı-lacivertliler, bu ilgiyi kullanarak Savic transferinde kolaylık sağlanabileceği görüşünde.

Yönetim, transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak için temaslarını hızlandırmış durumda. 


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