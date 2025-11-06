Mourinho'dan hakem isyanı: 'Beni sevmediğini biliyorum'

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. maçında Bayer Leverkusen'e evinde 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi serüvenini daha da zorlaştırdı. Son düdükten sonra José Mourinho, takımının tek eksiğinin yakaladıkları fırsatları değerlendirmek olduğunu söyledi ve kendisine "pek de sıcak bakmayan" bir hakemle (Simone Sozza) tekrar uğraşmak zorunda kalmaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
"OYUNUN KALİTESİNDEN MEMNUNUM"
"Önemli olan, yarattığımız ve değerlendiremediğimiz tüm fırsatlardı. Ve bu çok erken başladı ve neredeyse tüm maç boyunca devam etti. Bana verilen istatistiklere göre, kaleye 21 şutumuz vardı. Elbette hepsi isabetli değildi, ancak dört veya beş mükemmel şansımız vardı. Maç, topla ve topsuz çok iyi oynayan bir takımla ilgiliydi, elbette rakibin hücum geçişlerinde bazı aksaklıklar yaşadılar, ancak ilk ve ikinci aşamalarda çok kaliteli olan ve ardından kale önünde başarısız olan bir takımla ilgiliydi. Sonra, mükemmel bir oyun sergileyen genç bir oyuncunun gole yol açan hatayı yapması kalbimi kırıyor. Ve o andan itibaren motive etmeye ve güven vermeye çalışsak da, takım zorlandı. Sonra Bayer daha derine oturdu, devler orta alanı kapattı ve orada da çok fazla alan bulamadık. Açıkçası, sonuçtan son derece hayal kırıklığına uğradım, ancak takımın gelişiminden ve oyunun kalitesinden çok memnunum," diye ilk olarak Sport TV'nin 'flaş' röportajındaki ifadelerinde analiz etti.
"YENİLGİ SİNİR BOZUCU"
Bunun şimdiye kadar burada aldığınız en adaletsiz sonuç olduğunu düşünüyor musunuz? "Performans iyiydi, eksiksizdi, onu daha da eksik kılan şey gol eksikliğiydi. İyi yaptığımız şeyler, iyi yapmaya hazırlandığımız şeylerdi. Lukebakio ile yaptığımız şeyler, Pavlidis'in geri kalması, hazırladığımız her şey, oyuncular olağanüstü bir özveriyle çok iyi iş çıkardı. Yenilgi sinir bozucu ve bundan geri dönüş yok, ama çok, çok iyi oynanmış bir maç. Oyunculara, böyle oynar ve gol atarsak, 10 maçta sadece bir mağlubiyet alacağımızı söyledim. O da bugün..."
"HAKEM BANA PEK DÜŞKÜN DEĞİL"
Hakem bugünkü maçı etkiledi mi? sorusuna Mourinho,"Maçın ayrıntılarına gelince, çok fazla tartışmak istemiyorum, özellikle de uzakta olduğum için. Sırf protesto etmek için protesto etmeyi sevmem ama sergiledikleri tüm sportmenlik dışı davranışlar... Genellikle bir takım çok fazla sportmenlik dışı davranış sergilediğinde suçlanacak tek bir kişi olduğunu söylerim: hakem. Bir hakemin ilk yarıda bir kaleciye sarı kart verdiğini görmek nadirdir. Sadece 89. dakikada verirler. Sonra fauller olur, kendilerini yere atarlar ve oyunu durdururlar. Ama maçın ayrıntılarına girmeyeceğim; belki de özel bir şey olmamıştır ve göze batan hatalar olmamıştır. Ama oyunda hepimizin sorumluluğu var. Ve bugünkü maçın çirkin tarafı, suç buna izin verenlerde. Ne yazık ki iyi tanıdığım ve bildiğim bir hakem bana pek düşkün değil ve ben de ona pek düşkün değilim. Kaybettiğimizi sanmıyorum çünkü... Hakem. Gol atamadığımız için kaybettik." şeklinde yanıt verdi.
Jose Mourinho, maçın hakemi Simone Sozza ile ilgili daha önce de bu tarz ifadeler kullanmıştı.
23 Ocak 2025'te Fenerbahçe ile Lyon arasında oynanan ve 0-0 eşitlikle sona eren UEFA Avrupa Ligi lig aşaması mücadelesinin ardından Portekizli çalıştırıcı, "Maçta iki tane hatalı kırmızı kart var. Kumbedi'nin Szymanski'ye yaptığı hareket net bir kırmızı kart. Hakem yanlış bir karar verdi ve VAR da onu uyarmadı. Daha sonra Niakhate'ye hatalı bir kırmızı kart verdi ama VAR bu kez doğru karar vererek kararı düzeltti. Sonra aynı Kumbedi, hızlı hücumda Szymanski'yi boğazından tutarak yere düşürdü ama yine sarı kart görmedi ve oyundan atılmadı. Maç hakkında hakemi ve VAR'ı konuşmadan yorum yapmak mümkün değil. Hakemin maça büyük bir etkisi oldu ve 11'e 11 oynarken zor bir maç oldu." şeklinde ifadeler kullanmıştı.
