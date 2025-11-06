Mourinho'dan hakem isyanı: 'Beni sevmediğini biliyorum'

"OYUNUN KALİTESİNDEN MEMNUNUM"

"YENİLGİ SİNİR BOZUCU"

"HAKEM BANA PEK DÜŞKÜN DEĞİL"

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. maçında Bayer Leverkusen'e evinde 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi serüvenini daha da zorlaştırdı. Son düdükten sonra José Mourinho, takımının tek eksiğinin yakaladıkları fırsatları değerlendirmek olduğunu söyledi ve kendisine "pek de sıcak bakmayan" bir hakemle (Simone Sozza) tekrar uğraşmak zorunda kalmaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.diye ilk olarak Sport TV'nin 'flaş' röportajındaki ifadelerinde analiz etti.Bunun şimdiye kadar burada aldığınız en adaletsiz sonuç olduğunu düşünüyor musunuz?Hakem bugünkü maçı etkiledi mi? sorusuna Mourinho,şeklinde yanıt verdi.Jose Mourinho, maçın hakemi Simone Sozza ile ilgili daha önce de bu tarz ifadeler kullanmıştı.23 Ocak 2025'te Fenerbahçe ile Lyon arasında oynanan ve 0-0 eşitlikle sona eren UEFA Avrupa Ligi lig aşaması mücadelesinin ardından Portekizli çalıştırıcı,şeklinde ifadeler kullanmıştı.