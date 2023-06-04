Monaco sezonu mağlubiyetle kapattı

Monaco kendi evinde ağırladığı Toulouse'a 2-1 yenilerek sezonu 6. sırada noktaladı

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Monaco sezonu mağlubiyetle kapattı
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03 Haziran 2023 23:59
Son güncelleme 04 Haziran 2023 00:01
Fransa Lig 1'de Monaco sezonun son maçında kendi sahasında Toulouse'u ağırladı.

Phillippe Clement'in öğrencileri kendi evinde 70. dakikada Zakaria Aboukhlal ve 90+4. dakikada Rhys Healey'in attığı gollerler 2-1 sahadan mağlup ayırldılar. Monaco'nun tek golü 78. dakikada Wissam Ben Yedder'den geldi.

Monaco sezonu 65 puanla 6. sırada tamamladı ve gelecek sezon Avrupa kupalarına katılamadı. Toulouse sezonu 48 puanla sezonu 13. sırada bitirmesine rağmen Fransa Kupasını kazandığı için gelecek sezon Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.
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