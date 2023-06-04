Monaco sezonu mağlubiyetle kapattı

Fransa Lig 1'de Monaco sezonun son maçında kendi sahasında Toulouse'u ağırladı.
Phillippe Clement'in öğrencileri kendi evinde 70. dakikada Zakaria Aboukhlal ve 90+4. dakikada Rhys Healey'in attığı gollerler 2-1 sahadan mağlup ayırldılar. Monaco'nun tek golü 78. dakikada Wissam Ben Yedder'den geldi.
Monaco sezonu 65 puanla 6. sırada tamamladı ve gelecek sezon Avrupa kupalarına katılamadı. Toulouse sezonu 48 puanla sezonu 13. sırada bitirmesine rağmen Fransa Kupasını kazandığı için gelecek sezon Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.
Phillippe Clement'in öğrencileri kendi evinde 70. dakikada Zakaria Aboukhlal ve 90+4. dakikada Rhys Healey'in attığı gollerler 2-1 sahadan mağlup ayırldılar. Monaco'nun tek golü 78. dakikada Wissam Ben Yedder'den geldi.
Monaco sezonu 65 puanla 6. sırada tamamladı ve gelecek sezon Avrupa kupalarına katılamadı. Toulouse sezonu 48 puanla sezonu 13. sırada bitirmesine rağmen Fransa Kupasını kazandığı için gelecek sezon Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ