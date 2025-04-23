Monaco, serinin ilk maçında Barça'yı bozdu

Monaco, THY EuroLeague Play-Off serisi ilk maçında Barcelona'yı 17 sayı farkla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Monaco, serinin ilk maçında Barça'yı bozdu
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23 Nisan 2025 23:00
THY EuroLeague Play-Off ilk maçında AS Monaco ile Barcelona karşı karşıya geldi. Salle Gaston Medecin'de oynanan maçı ev sahibi Monacı, 97-80'lik skorla kazandı.

Mücadeleyi 3. çeyrekte koparan ve kazanna Monaco'da Mike James ve Daniel Theis, 22'şer sayıyla maçın yıldızı oldular. Elie Okoobo, 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Barcelona'da Kevin Punter, 11 şutla 16 sayı üretmeyi başardı.

Üç maçı kazananın Final Four'a yükseleceği serinin ikinci maçı cuma akşamı yine Monaco'nun evinde oynanacak.

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