Monaco'nun sahibi takımı satmak istiyor

2011 yılında Monaco'nun yüzde 66'sını satın alan Dimitri Rybolovlev takımı satmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Monaco'nun sahibi takımı satmak istiyor
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22 Ocak 2024 18:45
2011 yılında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun yüzde 66'sını satın alan Dimitri Rybolovlev sürpriz bir karar verdi.

SATMAK İSTİYOR

Les Echos'da yer alan habere göre Dimitri Rybolovlev, yatırım bankası Raine'e takımın tamamen satılmasını veya kısmi şekilde satılması için talimat verdi.

Rus milyarderin sözcüsü, "Bu stratejik inceleme sonrasında kulübü ilgilendiren işlemin sonuçlanacağına dair herhangi bir garanti yok ve şimdilik bu konu hakkında daha fazla yorum yapmayı düşünmüyoruz" dedi.

Dimitri Rybolovlev yönetimindeki Monaco, 2017'de Ligue 1'i, 2013'te Ligue 2'yi kazandı ve 2016-2017'de Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalist olma başarısı gösterdi.

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