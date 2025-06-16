Moise Kean için 52 milyon euro!

Fiorentina forması giyen Moise Kean, gelecek sezon kariyerine Suudi Arabistan'da devam edebilir.
SERBEST KALMA MADDESİ
Kean'ın, Fiorentina ile sözleşmesinde 1-15 Temmuz tarihleri arasında 52 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.
SUUDİ ARABİSTAN İHTİMALİ
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Suudi Arabistan'dan Al Qadisiyah, Kean'ın serbest kalma bedelini ödeyip kadrosuna katmak istiyor.
Al Qadisiyah'ın, 25 yaşındaki futbolcunun temsilcileriyle temaslara başladığı belirtildi.
KALMAK İSTİYOR
İtalya Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda mücadele etmek isteyen Kean ise Fiorentina'da kalmaya sıcak bakıyor.
SEZON PERFORMANSI
Fiorentina'da geçen sezon 44 maçta süre bulan Kean, 25 gol attı ve 3 asist yaptı.
SERBEST KALMA MADDESİ
Kean'ın, Fiorentina ile sözleşmesinde 1-15 Temmuz tarihleri arasında 52 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.
SUUDİ ARABİSTAN İHTİMALİ
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Suudi Arabistan'dan Al Qadisiyah, Kean'ın serbest kalma bedelini ödeyip kadrosuna katmak istiyor.
Al Qadisiyah'ın, 25 yaşındaki futbolcunun temsilcileriyle temaslara başladığı belirtildi.
KALMAK İSTİYOR
İtalya Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda mücadele etmek isteyen Kean ise Fiorentina'da kalmaya sıcak bakıyor.
SEZON PERFORMANSI
Fiorentina'da geçen sezon 44 maçta süre bulan Kean, 25 gol attı ve 3 asist yaptı.
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