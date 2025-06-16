Moise Kean için 52 milyon euro!

Fiorentina forması giyen Moise Kean, gelecek sezon kariyerine Suudi Arabistan'da devam edebilir.Kean'ın, Fiorentina ile sözleşmesinde 1-15 Temmuz tarihleri arasında 52 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Suudi Arabistan'dan Al Qadisiyah, Kean'ın serbest kalma bedelini ödeyip kadrosuna katmak istiyor.Al Qadisiyah'ın, 25 yaşındaki futbolcunun temsilcileriyle temaslara başladığı belirtildi.İtalya Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda mücadele etmek isteyen Kean ise Fiorentina'da kalmaya sıcak bakıyor.Fiorentina'da geçen sezon 44 maçta süre bulan Kean, 25 gol attı ve 3 asist yaptı.