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Moise Kean için 52 milyon euro!

Al Qadisiyah, Fiorentina'dan Moise Kean'ı 52 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyip kadrosuna katmak istiyor.

calendar 16 Haziran 2025 16:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Moise Kean için 52 milyon euro!
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Fiorentina forması giyen Moise Kean, gelecek sezon kariyerine Suudi Arabistan'da devam edebilir.

SERBEST KALMA MADDESİ

Kean'ın, Fiorentina ile sözleşmesinde 1-15 Temmuz tarihleri arasında 52 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

SUUDİ ARABİSTAN İHTİMALİ

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Suudi Arabistan'dan Al Qadisiyah, Kean'ın serbest kalma bedelini ödeyip kadrosuna katmak istiyor.


Al Qadisiyah'ın, 25 yaşındaki futbolcunun temsilcileriyle temaslara başladığı belirtildi.

KALMAK İSTİYOR

İtalya Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda mücadele etmek isteyen Kean ise Fiorentina'da kalmaya sıcak bakıyor.

SEZON PERFORMANSI

Fiorentina'da geçen sezon 44 maçta süre bulan Kean, 25 gol attı ve 3 asist yaptı.


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