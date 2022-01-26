Mısır, Fildişi'ni penaltılarda devirdi! Çeyrek finale yükseldi!

Afrika Uluslar Kupası son 16 turu maçında Mısır, normal süresi 0-0 biten maçta Fildişi Sahili'ni penaltılarda 5-4 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mısır, Fildişi'ni penaltılarda devirdi! Çeyrek finale yükseldi!
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26 Ocak 2022 21:52
Afrika Uluslar Kupası son 16 turu maçında Fildişi sahili, Mısır ile karşı karşıya geldi.

Normal süresi 0-0 biten mücadeleyi Mısır penaltı atışlarıyla 5-4 kazandı.

Mısır'da Galatasaray forması giyen Mustafa Muhammed karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Fildişi Sahili'nde ise Adana Demirspor'da forma giyen Simon Deli maçta 120 dakika süre alırken, Sivasspor forması giyen Max Gradel, 71. dakikada yerini Zaha'ya bıraktı. 

Mısır bu sonuçla Afrika Uluslar Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.
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