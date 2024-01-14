Milot Rashica uçuşa geçti!

Beşiktaş'ın Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica, son haftalardaki yüksek form grafiğini Fatih Karagümrük karşısında da sürdürdü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Milot Rashica uçuşa geçti!
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14 Ocak 2024 11:09
Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Tüpraş Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorla geçerken gecenin yıldızları arasında Milot Rashica da vardı.

Kosovalı yıldız, 65. dakikada attığı şık golle konuk ekibin puan umutlarını bitiren isim oldu. Rashica, son 2 maçta 2 gol atarak çıkışını sürdürdü.

Son 3 mücadelede ise 1 asist de eklendiğinde skora 3 kez dokunan başarılı kanat oyuncusu, Türkiye kariyerinde ilk kez üst üste 3 maçta da gol katkısı vermeyi başardı.

Takımın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes de 90. dakikada Ante Rebic'in pasında attığı golle moral buldu. Bu sezonki ikinci golünü atan Gedson, ilk golünü de sezonun birinci maçında yine Fatih Karagümrük'e karşı atmıştı.

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