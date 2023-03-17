Milot Rashica: 'Sonuna kadar devam edemedik'

Galatasaray'ın, Konyaspor karşısında tek golünü atan Milot Rashica maçın ardından görüşlerini aktardı.



Kosovalı futbolcu, "İlk 15 dakika çok iyi değildik. Daha sonra golü bulduk ve birçok şans yakaladık. Maçın sonunda kadar bu şekilde devam edemedik. Aradan sonra aynı şekilde devam etmeye ve kazanmaya çalışacağız" dedi.



Maçta Mertens'in yerine 10 numarada oynamasını değerlendiren Rashica, "Mertens, çok önemli bir oyuncu. Hocamın ve takımın ihtiyacına göre her pozisyonda oynamaya hazırım. Zaten Almanya'da oynadığım bir pozisyondu, ona göre karar verildi." diye konuştu.





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