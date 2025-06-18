Milliler Brezilya'yı farklı geçti

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Brezilya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası A Grubu beşinci maçında Brezilya'yı 69-34 yendi.
Sao Paulo kentinde oynanan maçta ilk çeyreği 18-15 üstün geçen milli takım, soyunma odasına 36-23 önde gitti.
Üçüncü çeyreği 55-30 önde bitiren ay-yıldızlı takım, karşılaşmayı da 69-34 kazandı.
23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, grubunu 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlandı.
Gruptaki son müsabakanın ardından sıralamanın belli olacağı organizasyonda çeyrek final maçları çarşamba günü yapılacak.
Sao Paulo kentinde oynanan maçta ilk çeyreği 18-15 üstün geçen milli takım, soyunma odasına 36-23 önde gitti.
Üçüncü çeyreği 55-30 önde bitiren ay-yıldızlı takım, karşılaşmayı da 69-34 kazandı.
23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, grubunu 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlandı.
Gruptaki son müsabakanın ardından sıralamanın belli olacağı organizasyonda çeyrek final maçları çarşamba günü yapılacak.
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