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Milli tekvandocular, EYOF 2025'te zirvede yer aldı

EYOF 2025'te mücadele eden milli tekvandocular, 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanarak branşlarında Avrupa'nın en başarılı ülkesi oldu.

calendar 27 Temmuz 2025 12:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli tekvandocular, EYOF 2025'te zirvede yer aldı
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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) mücadele eden milli tekvandocular, 3'ü altın toplam 7 madalyayla zirvede yer aldı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye, 10 sporcuyla yer aldığı tekvando branşında 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla oyunların en başarılı ülkesi oldu.

Madalya kazanan milli tekvandocular şöyle:

Altın: Altuğ Gesge (48 kilo), Nusret Efe Çakır (63 kilo), Buğra Coşgungönül (73 kilo)

Gümüş: Zeynep Duru Kokoç (49 kilo), Sıla Irmak Uzunçavdar (55 kilo)

Bronz: Damla Nur Yılmaz (44 kilo), Elif Naz Köseoğlu (+63 kilo)

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