Milli tekvandocular, Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı

Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.



Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Atina'daki organizasyonun ikinci gününde kadınlar 51 kiloda Sena Yılmaz ile 29 kiloda mücadele eden İpek Özmen altın madalya elde etti.



Organizasyonda 41 kiloda yarışan milli sporculardan İpek Azra Kaya gümüş, İrem İşel ise bronz madalyanın sahibi oldu.



Şampiyonanın ilk gününde birer gümüş ve bronz madalya kazanan Türkiye, ikinci gün sonunda 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyaya ulaştı.



Organizasyon, 8 Kasım Cumartesi günü 7 sıklette yapılacak müsabakaların ardından sona erecek.



