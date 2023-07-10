Milli sporcu Muhammet Khalvandi'den gümüş madalya

Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Muhammet Khalvandi'den gümüş madalya kazandı. Bu sonuçla birlikte Muhammet Khalvandi, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli sporcu Muhammet Khalvandi'den gümüş madalya
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10 Temmuz 2023 23:28
Milli sporcu Muhammet Khalvandi, Fransa'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Fransa'da devam eden Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Muhammet Khalvandi, cirit atma F57 kategorisinde 49.98 santimetrelik atışıyla gümüş madalya elde etti.

Ay-yıldızlı sporcu bu başarısıyla 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na da katılma hakkı kazandı.

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