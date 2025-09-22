22 Eylül
Galatasaray-Konyaspor
20:00
22 Eylül
SSC Napoli-Pisa
21:45
22 Eylül
Marsilya-PSG
21:00
22 Eylül
Sporting CP-Moreirense
22:15
22 Eylül
PFC Sochi-CSKA Moskova
19:00
22 Eylül
Millwall-Watford
22:00

Milli para yüzücülerden, Dünya Şampiyonası'nda 4 madalya

Milli para yüzücüler, Singapur'daki Dünya Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak Türkiye'ye gurur yaşattı.

calendar 22 Eylül 2025 16:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli para yüzücülerden, Dünya Şampiyonası'nda 4 madalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milli sporcular, Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.
 
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Singapur'da devam eden organizasyonda ay-yıldızlı sporculardan Defne Kurt, açık yaş kadınlar SM10 kategorisi 200 metre karışıkta 2.28.30'luk derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.
 
Milli sporcu Sevilay Öztürk ise S5 kategorisi 50 metre sırtüstünde 43.75'lik derecesiyle gümüş madalya elde etti.
 
- Sümeyye Boyacı ve Turgut Aslan Yaraman'dan bronz madalya
 
Milli para yüzücülerden Sümeyye Boyacı, S5 kategorisi 50 metre sırtüstünde 44.87'lik, Turgut Aslan Yaraman ise erkekler S8 kategorisi 100 metre sırtüstünde 1.06.52'lik dereceleriyle bronz madalya kazandı.
 
Şampiyona, 27 Eylül Cumartesi günü sona erecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.