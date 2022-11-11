Milli para masa tenisçi Kübra Korkut, dünya şampiyonu oldu

Milli sporcu Kübra Korkut, İspanya'da düzenlenen Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kübra Korkut, Granada kentinde süren organizasyonda tek kadınlar sınıf 7 finalinde Hollandalı Kelly Van Zon ile karşılaştı.



Rakibini 3-1 yenen Kübra Korkut, altın madalyaya uzandı.



Bu madalyayla Kübra Korkut, para masa tenisinde şampiyon olan ilk kadın sporcu unvanını da aldı





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ