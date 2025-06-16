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Milli para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt'tan bronz madalya!

Yiğit Doğukan Bozkurt, para kürekte Türkiye'ye ilk Dünya Kupası madalyasını kazandırarak tarih yazdı.

calendar 16 Haziran 2025 13:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt'tan bronz madalya!
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Milli para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt, 2025 Dünya Kupası'nın İtalya ayağında bronz madalya elde etti.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre Varese kentinde düzenlenen organizasyonda PR2 M1X 2000 metre kategorisinde yarışan milli sporcu, 8.43.73'lük derecesiyle üçüncü oldu.

Türkiye'nin para kürekteki ilk Dünya Kupası madalyasını kazanan Yiğit Doğukan, tarihe geçti.


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