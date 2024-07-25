Milli okçu Elif Berra Gökkır'dan Paris 2024'te tarihi başlangıç

Milli okçu Elif Berra Gökkır, Paris 2024 Olimpiyatları'nda 671 puanla kadınlar bireysel sıralama atışlarında Türkiye'nin en iyi derecesini yaparak 5. oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli okçu Elif Berra Gökkır'dan Paris 2024'te tarihi başlangıç
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25 Temmuz 2024 14:42
Milli okçu Elif Berra Gökkır, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın sıralama atışlarında 671 puanla kariyerinin ve Türkiye'nin kadınlarda olimpiyat tarihinin en iyi derecesini yaparak 5. oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşı kadınlar bireysel sıralama yarışmasında 17 yaşındaki milli sporcu Elif Berra Gökkır mücadele etti.

Sıralama atışlarında 671 puanla kariyerinin ve Türkiye'nin kadınlarda olimpiyat tarihinin en iyi derecesini elde ederek 64 sporcu arasında 5. olan Elif Berra Gökkır, 32 turunda Malezyalı Nurul Azreena Mohamad Fazıl'la eşleşti.

Öte yandan Güney Koreli Sihyeon Lim, 694 puanla dünya rekoru kırarak birinci sırada yer aldı.

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