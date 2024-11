Milli kürekçiler 'başarı çıtası'nı yükseltti

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, milli sporcuların 2024 yılında uluslararası organizasyonlarda 18'i altın 53 madalya kazandığını bildirdi.



Türkiye Kürek Federasyonunda yeniden başkanlığa seçilen Ertürk, AA muhabirine 2024 yılı ve yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Ertürk, kürek sporunun 100. yılında önemli başarılara imza attıklarını vurgulayarak, "Kürekte 2024 yılı, hayal edilen ancak hiç gerçekleştirilemeyenleri hayata geçirdiğimiz, hem kürek tarihimize hem de Türk spor tarihine geçen bir yıl oldu." dedi.



Bu yıl elde edilen önemli başarıları paylaşan Ertürk, şöyle devam etti:



"Paris 2024'e üç sporcumuzla gittik. Elis Özbay olimpiyatlarda yarışan ilk kadın kürekçimiz oldu. Nurşen Şen ve Yiğit Doğukan Bozkurt'la paralimpik oyunlarında ilk kez boy gösterdik. İki büyük uluslararası yarışa ev sahipliği yaptık. 2024 yılında ülkemizde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası düzenledik, Balkan ve Avrupa şampiyonalarında madalya rekoru kırdık. Para kürekte ilk uluslararası madalyalarımızı elde ettik. 18'i altın, 16'sı gümüş ve 19'u bronz olmak üzere toplam 53 madalya kazandığımız 100. yılımızda başardıklarımızı, ilerleyen dönemlerde daha yükseğe taşıyacağımızdan eminiz."



"Kürek sporunun ülkemizdeki 100. yılını, yıllar boyunca anlatılacak pek çok ilki yaşattığımız gelişmelerle başarıyla tamamladığımız için gurur duyuyoruz." diyen Ertürk, "Bu başarı ile 2024 yılı, yönetim dönemimizin en çok madalya kazandığı yıl olurken, olimpiyat ve paralimpik oyunlarına en yüksek sayıda sporcu gönderdiğimiz dönem olmuş oldu. Bu başarıya ulaşan yönetimin başkanlığını yapmaktan dolayı büyük gurur duyuyor, bu başarıyı bizlere yaşatan tüm millilerimizi gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.



Federasyon başkanlığının ilk dönemini değerlendiren Ertürk, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın pandemi nedeniyle bir yıl ertelenmesi dolayısıyla seçimlerin 2021 yılında yapıldığını hatırlattı.



Dolayısıyla üç yıllık süre için göreve geldiklerini söyleyen Ertürk, "Bu süreçte temel değerlerimiz ve hayallerimizi birleştirerek kürek sporuna yeni bir ruh katmayı hedefledik. Bunu, hem 'Kürek her yerde' projesi ile kürek sporunun ülkemizde yaygınlaşması hem de milli takım düzeyinde üst düzey başarı olarak temelde ikiye ayırdık. Sonucunda da Kürek Milli Takımımız, 2022 yılında 31, 2023 yılında 43 ve 2024 yılında 53 madalya olmak üzere toplam 127 madalya elde ederek bizleri hedeflerimize ulaştırdı." diye konuştu.



Ertürk, Deniz Küreği Milli Takımı ve Para Kürek Milli Takımı'nı oluşturduklarını, 'Kürek her yerde' projesi ile küreğin popülerliğini artırarak daha tanınır bir spor branşı haline gelmesini sağladıklarını vurguladı.



Yurt içi resmi yarışları üç yıl içerisinde 13 farklı şehirde düzenlediklerine işaret eden Ertürk; Adıyaman, Edirne, Sinop, Rize gibi illerde ilk kez kürek yarışlarının yapıldığını söyledi.



Ertürk, Meriç Nehri'ndeki parkurun 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası ile görücüye çıktığını belirterek, şunları kaydetti:



"23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda 25 ülke ve 326 sporcuyu, Balkan Kürek Şampiyonası'nda 8 ülke ve 200 sporcuyu, iki organizasyonda toplamda ise 28 ülke ve 526 sporcuyu Meriç Nehri'ndeki parkurumuzda ağırladık. Yoğun bir uluslararası şampiyona ev sahipliği dönemi geçirdik. Ülkemizde ilk kez bir 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ev sahipliği yapmış olmanın ve bu dönemde başkanlık yapıyor olmanın duygusunu tarif dahi edemem. Ülkemizin ilk olimpik standartlardaki doğal kürek parkuru olan Edirne-Meriç Nehri Parkuru'nu ülkemize kazandırmış olmanın ve iki büyük uluslararası yarışa ev sahipliği yapmış olmanın gururu ve sevincini sadece kürek camiası olarak değil, Türk spor camiası olarak yaşadık. Bu hayali gerçekleştirmemizde büyük destekleri olan Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'ya, Edirne Eski Valisi H. Kürşat Kırbıyık'a, Edirne Valisi Yunus Sezer'e ve TED Edirne Koleji Başkanı Nesim İba'ya tekrar teşekkürlerimi sunarım. Onların büyük desteğiyle bir hayal gerçek oldu."



Sıradaki hedef, Los Angeles 2028



Paris 2024 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda alınan sonuçların gelecek adına umut verdiğini dile getiren Erhan Ertürk, "Paris 2024 hedefi ile çıktığımız yolda elde ettiğimiz sonuç, bizlerin doğru yolda olduğunu bir kez daha gösterdi. Şimdi sıradaki hedefimiz, Los Angeles 2028." dedi.



Ertürk, yeni döneme ilişkin ise şunları söyledi:



"İkinci dönemimizde, daha büyük başarılar ve hayal edilenleri gerçekleştirmek için çalışacağız. İlk hedefimiz Klasik Kürek, Deniz Küreği ve Para Kürek Milli Takımları'nın hepsi ile birlikte en az 7 sporcuyla Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılım sağlamak. Ülkemizi en üst seviyede temsil etmek için milli takımlarımızın madalya sayısını daha yükseğe çıkarmak adına atacağımız adımlarla bir başka hedefimize daha ulaşmış olacağız. 'Kürek her yerde' projesinin diğer bir adımını da önümüzdeki dört yıl boyunca uygulayacağız. İki yeni kürek parkuru ve tesisi ile kulüp, sporcu ve antrenör sayılarında iki kat artış hedeflemekteyiz. Yine ülkemizin ilk kez bir Dünya Kürek Şampiyonası'na ev sahipliği yapması adına da gerekli girişimleri yerine getireceğiz."