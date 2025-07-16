Beşiktaş'tan Sancho hamlesi! temaslar hızlanıyor

Manchester United, Jadon Sancho'yu elden çıkarmaya sıcak bakıyor. Kulüp, oyuncunun yüksek maaşı ve mevcut kadrodaki durumu nedeniyle ayrılığına engel olmayacak.
KARTAL FIRSATI DEĞERLENDİRMEK İSTİYOR
Beşiktaş cephesi, bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Siyah-beyazlılar, bonservis ya da kiralama seçenekleri üzerinden transferi bitirmek istiyor. Yönetim, transferde ön plana çıkmak için temaslarını sıklaştırdı.
DÜNYA YILDIZI TÜPRAŞ STADI'NDA OLABİLİR
Sancho transferinin gerçekleşmesi halinde Beşiktaş, Süper Lig'e damga vuracak bir hamleye imza atacak. Taraftarlar da yıllar sonra dünya çapında bir yıldızı Tüpraş Stadı'nda izleme fırsatı yakalayacak.
GÖRÜŞMELER ARTARAK DEVAM EDECEK
Transfer sürecinde önümüzdeki günlerde daha somut adımlar atılması bekleniyor. Beşiktaş yönetimi, bu flaş hamleyi gerçekleştirmek için tüm şartları zorluyor.
SEZON PERFORMANSI
Jadon Sancho geçtiğimiz sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçirdi. 42 maçta Chelsea formasıyla sahada yer alan İngiliz futbolcu 5 gol 10 asistlik skor katkısı üretti.
KARTAL FIRSATI DEĞERLENDİRMEK İSTİYOR
Beşiktaş cephesi, bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Siyah-beyazlılar, bonservis ya da kiralama seçenekleri üzerinden transferi bitirmek istiyor. Yönetim, transferde ön plana çıkmak için temaslarını sıklaştırdı.
DÜNYA YILDIZI TÜPRAŞ STADI'NDA OLABİLİR
Sancho transferinin gerçekleşmesi halinde Beşiktaş, Süper Lig'e damga vuracak bir hamleye imza atacak. Taraftarlar da yıllar sonra dünya çapında bir yıldızı Tüpraş Stadı'nda izleme fırsatı yakalayacak.
GÖRÜŞMELER ARTARAK DEVAM EDECEK
Transfer sürecinde önümüzdeki günlerde daha somut adımlar atılması bekleniyor. Beşiktaş yönetimi, bu flaş hamleyi gerçekleştirmek için tüm şartları zorluyor.
SEZON PERFORMANSI
Jadon Sancho geçtiğimiz sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçirdi. 42 maçta Chelsea formasıyla sahada yer alan İngiliz futbolcu 5 gol 10 asistlik skor katkısı üretti.