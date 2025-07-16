16 Temmuz
Linfield-Shelbourne
21:45
16 Temmuz
Dinamo Minsk-Ludogorets
21:45
16 Temmuz
Auda-Larne
19:00
16 Temmuz
Fredrikstad-Bodo/Glimt
19:00
17 Temmuz
Palmeiras-Mirassol
01:00
17 Temmuz
Ceara-Corinthians
01:30
17 Temmuz
Santos FC-Flamengo
02:00
16 Temmuz
Wolfsberger AC-Beşiktaş
19:30

Napoli'de Ederson gerçeği!

Napoli, Galatasaray'ın da transferi için devrede olduğu Ederson için görüşme gerçekleştirdi. Manchester City forması giyen Brezilyalı eldivenin Napoli'ye transferinin şu anda mümkün olmadığı yazıldı.

calendar 16 Temmuz 2025 09:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Napoli'de Ederson gerçeği!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Victor Osimhen transferi için Galatasaray ile temas halinde olan Napoli, kaleci transferinde de sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan Ederson için hamlede bulundu.

CONTE KALECİ İSTİYOR

Romano'nun haberine göre, Napoli, teknik direktör Antonio Conte'nin talebi doğrultusunda bu yaz yeni bir kaleci transfer etmek istiyor.

GİRİŞİM YAPILDI

Napoli, bu doğrultuda geçen hafta Manchester City'den Ederson için girişimlerde bulundu. Ancak 31 yaşındaki file bekçisinin şu anda İtalyan ekibine transferinin mümkün olmadığı kaydedildi.

Brezilyalı file bekçisinin kulübü Manchester City ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.