Patende yeni hedef uluslararası başarı

- Tesisleşme hedefleri

- Olimpiyat hayali

Tescilli kulüp sayısı 9 aylık süreçte 22'den 128'e ulaşan Türkiye Kaykay Federasyonu, gelişen paten branşında uluslararası organizasyonlarda Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedefliyor.Federasyonun 21 Ekim 2024'te gerçekleştirilen 2. Olağan Genel Kurulu'nda Fahrettin Yıldız'ın başkanlığa seçilmesi ile paten branşındaki çalışmalar da ivme kazandı.Yurt içinde gerçekleştirilen milli takım kamplarıyla uluslararası yarışmalara hazırlanan genç patenciler, mayısta Almanya'da Avrupa Kupası ile 28-30 Haziran'da Hollanda'nın Nijmegen kentinde düzenlenenorganizasyonlarına katıldı.Hollanda'da 100 metre sprint puan yarışında birincilik, 410 metre sprint yarışında dördüncülük, 6 bin metre eliminator yarışında beşincilik elde ederek genel sıralamayı 5. tamamlayan sporcu Fatih Özcan, kürsüye en yakın isim oldu.Genç sporcuların tecrübe kazanması ve milli takım kadrosunun güçlendirilmesi amacıyla yurt içinde de çeşitli organizasyonlara imza atan Federasyon, Karaman'da mayısta 397 sporcunun katılımıyla eleme, Kocaeli'de 13-14 Temmuz'da 191 sporcu katılımıyla 1. etap yarışmalarını düzenledi.Türkiye Kaykay Federasyonu, ağustos ayında Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası'nı düzenleyerek, Çin'de yapılması planlanan Dünya Oyunları ve Dünya Şampiyonası için milli takım kamp kadrosunu belirleyecek.Federasyon Başkanı Fahrettin Yıldız, AA muhabirine, tekerlekli paten branşının kulüp ve sporcu bakımından hızla büyüdüğünü, artan sporcu sayısının güçlü milli takım oluşturma konusunda avantaj oluşturduğunu söyledi.Kulüp ve sporcu sayısı artarken, tesis ihtiyacının da hissedilmeye başladığını belirten Yıldız, Karaman'a iki aya kadar Valilik ve İl Özel İdaresi desteğiyle nizami ölçülerde paten sahası kazandırılacağını, Kocaeli'de de iki ayrı pist için çalışmalara başlandığını bildirdi.Kendisine, Kocaeli Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla nizami ölçülerde paten alanlarının yapılacağı müjdesinin verildiğini aktaran Yıldız,dedi.Yıldız, göreve geldiklerinde spor bilgi sisteminde 22 olan kulüp sayısının şu anda 128'e ulaştığına işaret ederek, şöyle devam etti:Antrenör ve hakem kursları açtıklarını aktaran Yıldız,ifadelerini kullandı.Yıldız, paten branşının olimpik olmadığını ancak en güçlü adaylar arasında gördüklerini belirterek, uluslararası federasyonun bu konuda çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.Olimpik olmasa da çalışmaları olimpiyatlara katılacak gibi sürdürdüklerine değinen Yıldız,dedi.Yıldız, patende sadece hız alanında değil artistik alanda da çalışmalar yürüttüklerini, patenin her türlü kategorisinde yer almak için acele etmeden, emin adımlarla mesafe kat etmek istediklerini sözlerine ekledi.