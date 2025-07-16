Sertaç Taşdelen kimdir? Faladdin ve Binnaz uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen biyografisi

Sertaç Taşdelen, Bilkent Üniversitesi'nde eğitim gördü. Girişimcinin aynı zamanda kendi adında bir giyim markası vardır. Kariyerine 22 yaşında Dubai'de başladı. Akabinde çalışmalarına Singapur'da devam etti. Sertaç Taşdelen'in hayatı ve biyografisine dair detaylar merakla araştırılıyor. İşte, ayrıntılar...



SERTAÇ TAŞDELEN KİMDİR?

Taşdelen, 1983 yılında Ankara'da doğdu ve Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Çalışma hayatına 22 yaşında Dubai'de Ernst & Young'da Yönetim Danışmanı olarak başladı. 2010'da aynı şirketin Singapur ofisinde çalışmaya devam etti.



Annesinden esinlenerek "Binnaz" uygulamasını çıkardı ve 2012 yılında istifa ederek girişimci olarak yoluna devam etti. Pek çok ülkede fotoğraf sergileri açan isim, Binnaz ile çeşitli ödüllere layık görülmüştür. Taşdelen ardından Faladdin uygulamasını çıkardı.

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